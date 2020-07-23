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Официально: Дэвис проведет бой с Санта Крусом
У потенциального соперника Василия Ломаченко серьезный тест.
«Обычный» чемпион WBA в легком весе Жервонта Дэвис (23-0, 22 КО) 24 октября в Анкасвилле (штат Коннектикут) на арене Mohegan Sun Casino в главном бою вечера бокса Premier Boxing Champions встретится с «суперчемпионом» WBA во втором полулегком весе Лео Санта Крусом (37-1-1, 19 КО).
Бой пройдет в лимите второго полулегкого веса, но при этом на кону будут стоять оба титула.
Дэвис в последнем бою в декабре прошлого года нокаутировал Юриоркиса Гамбоа и стал чемпионом в легком весе.
Санта Крус не выходил на ринг с ноября 2019 года, когда в Лас-Вегасе единогласным решением судей прошел Мигеля Флореса в поединке за вакантный пояс WBA Super.