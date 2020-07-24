Менеджер Чисоры назвал предварительную дату боя с Усиком

Александр Усик (17-0, 13 КО) должен был подраться с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) еще в мае в Лондоне, однако пандемия коронавируса парализовала мир спорта и отложила поединок не неопределенный срок.

"22 августа пройдет поединок между Уайтом и Поветкиным. Вероятно, затем будет пауза в шесть недель.

Вполне реально, что бой Чисоры с Усиком будет организован в начале или середине октября.

Чисора не хочет драться с Усиком без болельщиков. Он раскрывается перед фанатами. Чем больше народу, тем он лучше выступает", - заявил менеджер Чисоры Дэвид Хэй в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик в необычном стиле обратился к Чисоре.