Промоутер: Альварес не будет драться 12 сентября

Сауль Альварес (53-1-2, 35 КО) хочет 12 сентября провести бой против «суперчемпиона» WBA Каллума Смита (27-0, 19 КО), однако Хирн считает, что мексиканцу придется пересмотреть свои планы.

"Не считаю больше 12 сентября актуальной датой. Судите сами, к поединку осталось всего 6 недель. Да, официального сообщения об отказе от даты мы не слышали, но тем не менее... Как по мне, даже в середине июля эта дата казалась нереалистичной.

Даже одного желания Альвареса драться исключительно 12 сентября и 4 мая уже слишком мало. Сейчас об этом уже никто не парится. Что делать на месте Канело? Ему решать... Но я бы на его месте подождал хотя бы до ноября.

Альварес не выходил на ринг с ноября. И он хочет драться со Смитом. Все логично, ведь у Каллума на руках титулы WBA Super и журнала The Ring. И теперь Канело думает о том, что победа над Смитом гарантирует ему звание №1 в дивизионе. Но именно по этой причине Каллум и стоит чуть дороже", - сказал Хирн.