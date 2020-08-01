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Эдди Херн: Джошуа мог бы драться в Бойцовском саду, он был здесь несколько недель назад

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Эдди Херн: Джошуа мог бы драться в Бойцовском саду, он был здесь несколько недель назад
UA-Футбол
Новина українською

Президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Херн рассказал о планах своего подопечного, чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Его слова цитирует ВВС:

"Энтони Джошуа смог бы подраться здесь (в Бойцовском саду - прим.). Никаких проблем. Если бы мы столкнулись с тем, что на бое Джошуа не смогут присутствовать фанаты, мы бы все равно двигались дальше. Он провел много времени, тренируясь здесь, в этом саду. Поэтому не будет никакой проблемы, чтобы устроить здесь бой.

Он был здесь несколько недель назад. Ему нравятся бои, боксировать, и дело не в поединках на больших аренах как Уэмбли или Мэдисон-сквер-гарден, а в боксе. Мы хотим, чтобы Джошуа сражался перед зрителями. Но для его карьеры, его развития, он должен провести бой в этом году" - сказал он.

Напомним, что ранее Владимир Кличко рассказал о том, как надо переносить боль.

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В статье: Энтони Джошуа Эдди Херн
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