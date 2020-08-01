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Так тренируются только настоящие чемпионы: Ломаченко провел бой с тенью, Далакян одолел полумарафон

Бокс
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Так тренируются только настоящие чемпионы: Ломаченко провел бой с тенью, Далакян одолел полумарафон
UA-Футбол
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Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) провел бой с тенью. Соответствующее видео появилось на странице Lomus в Instagram:

"Тренироваться всегда сложно, особенно когда в "боя с тенью" количество соперников не ограничено, а тяжелые мячи с песком постоянно возвращаются к исходной точке. Но если есть цель, то можно справиться с любыми задачами."

А чемпион мира в легчайшем весе Артем Далакян преодолел полумарафон. Соответствующее фото он также разместил на своей официальной странице в Instagram.

Так тренируются только настоящие чемпионы: Ломаченко провел бой с тенью, Далакян одолел полумарафон - изображение 1

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В статье: Василий Ломаченко Артем Далакян
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