Ломаченко вместо Лопеса может подраться с Вердехо

Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в октябре планировал подраться с владельцем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), однако тот не согласился на предложенный гонорар в размере 1,25 миллиона долларов.

Yahoo! Sports, ссылаясь на президента Top Rank Боба Арума, сообщает, что для Ломаченко уже приготовили запасной вариант. Если бой с Лопесом окончательно сорвется, то Василий проведет защиту титулов в поединке с Феликсом Вердехо (27-1, 17 КО), которого BoxRec ставит на 22-ю позицию в рейтинге лучших легковесов современности.

С Вердехо Ломаченко пересекался на Олимпиаде 2012 года. Тот бой закончился в пользу украинца со счетом 14:9.