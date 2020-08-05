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Ломаченко вместо Лопеса может подраться с Вердехо

Бокс
(2 голосов)

Ждем развития событий.

Ломаченко вместо Лопеса может подраться с Вердехо
Новина українською

Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в октябре планировал подраться с владельцем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), однако тот не согласился на предложенный гонорар в размере 1,25 миллиона долларов.

Yahoo! Sports, ссылаясь на президента Top Rank Боба Арума, сообщает, что для Ломаченко уже приготовили запасной вариант. Если бой с Лопесом окончательно сорвется, то Василий проведет защиту титулов в поединке с Феликсом Вердехо (27-1, 17 КО), которого BoxRec ставит на 22-ю позицию в рейтинге лучших легковесов современности.

С Вердехо Ломаченко пересекался на Олимпиаде 2012 года. Тот бой закончился в пользу украинца со счетом 14:9.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Феликс Вердехо в июле нокаутировал соперника в первом раунде.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес Феликс Вердехо
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Комментарии (1)
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adidas77 (Cумы)
05.08.2020 в 16:09
Подраться? Я думал, бокс это спорт, а не уличные бои...
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