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The Ring: Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой

Бокс
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Наконец-то.

The Ring: Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой
Новина українською

Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) 17 октября в США проведет бой с Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО), которому принадлежит пояс IBF. Об этом сообщает авторитетное издание The Ring.

Ломаченко и Лопес должны были выйти на ринг 3 октября, однако переговоры между промоутерами затянулись из-за финансовых разногласий. Американский чемпион не согласился подписывать контракт на бой за 1,2 миллиона долларов, поэтому Ломаченко пришлось отдать часть своего гонорара в пользу соперника.

Предполагается, что бой за все титулы в легком весе пройдет в Лас-Вегасе без болельщиков.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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