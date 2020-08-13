The Ring: Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой

Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) 17 октября в США проведет бой с Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО), которому принадлежит пояс IBF. Об этом сообщает авторитетное издание The Ring.

Ломаченко и Лопес должны были выйти на ринг 3 октября, однако переговоры между промоутерами затянулись из-за финансовых разногласий. Американский чемпион не согласился подписывать контракт на бой за 1,2 миллиона долларов, поэтому Ломаченко пришлось отдать часть своего гонорара в пользу соперника.

Предполагается, что бой за все титулы в легком весе пройдет в Лас-Вегасе без болельщиков.