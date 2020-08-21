Джошуа сделал прогноз на бой Поветкина и Уайта

Обладатель поясов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (27-1, 18 КО) поделился своими ожиданиями от поединка Диллиана Уайта (27-1, 18 КО) и Александра Поветкина (35-2-1, 24 КО).

"У всех порой бывает такой период, когда тренируешься с неохотой, — размышляет Джошуа. Если у Уайта не будет таких проблем, если он хорошо готов, то он пройдет Поветкина. Диллиан – настоящий боец.

Но Поветкин очень хорош технически. Не забывайте, что он олимпийский чемпион, а также победитель чемпионата мира. На профессиональном ринге у него только два поражения – он уступал только Владимиру Кличко и мне. Он действительно очень хороший боец. И у него нет какой-то там полосы поражений. То есть проигрывать он не привык. Он до сих пор чувствует голод к победам. И он выйдет на бой с уверенностью в том, что Уайт ему по зубам.

Мой прогноз? Уайт. Решением", - сказал Джошуа.

Джошуа прокомментирует бой Уайта и Поветкина для телеканала Sky Sports.

Диллиан Уайт и Александр Поветкин выйдут на ринг 22 августа в Брентвуде в поместье промоутера Эдди Хирна.