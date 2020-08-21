Диллиан Уайт: бою с Поветкиным будет "максимальное насилие"

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) после дуэли взглядов с Александром Поветкиным (34-2, 24 КО) на своей странице в Instagram намекнул, что настраивается на нокаут в поединке с россиянином.

"Боди Снэтчер" в послании сопернику заявил, что в ринге будет "максимально насилие".

"Больше никаких разговоров. Остался день до максимального насилия", – прокомментировал Уайт фото с дуэли взглядов.

На кону боя Уайт – Поветкин будут стоять временный и бриллиантовый титулы WBC, а также право на бой против чемпиона по версии Совета.