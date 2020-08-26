Сын Цзю досрочно побил обидчика Пакьяо

В главном бою вечера бокса на Queensland Country Bank Stadium в Таунсвилле (Австралия) Цзю-младший разобрался с экс-чемпионом WBO в полусреднем весе Джеффом Хорном, который в июле 2017 года с судейским скандалом победил легендарного Мэнни Пакьяо.

Впервые на канвас ринга Тим Цзю отправил Хорна в третьем раунде. Второй нокдаун случился в шестом раунде, после чего бывший чемпион окончательно перешел в режим выживания.

В перерыве перед девятым раундом из угла Хорна вылетело белое полотенце – победа Цзю после отказа соперника.

В бою с Джеффом Хорном Тим Цзю защищал титулы IBF Australasian и WBO Global в первом среднем весе.