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Сын Цзю досрочно побил обидчика Пакьяо

Бокс
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Громкий успех Тима Цзю (16-0, 11 КО).

Сын Цзю досрочно побил обидчика Пакьяо
Новина українською

В главном бою вечера бокса на Queensland Country Bank Stadium в Таунсвилле (Австралия) Цзю-младший разобрался с экс-чемпионом WBO в полусреднем весе Джеффом Хорном, который в июле 2017 года с судейским скандалом победил легендарного Мэнни Пакьяо.

Впервые на канвас ринга Тим Цзю отправил Хорна в третьем раунде. Второй нокдаун случился в шестом раунде, после чего бывший чемпион окончательно перешел в режим выживания.

В перерыве перед девятым раундом из угла Хорна вылетело белое полотенце – победа Цзю после отказа соперника.

В бою с Джеффом Хорном Тим Цзю защищал титулы IBF Australasian и WBO Global в первом среднем весе.

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В статье: Джефф Хорн Тим Цзю
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