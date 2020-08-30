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Иван Редкач о бое Постол - Рамирес: Да зачем вообще весь этот фарс нужен, для наживы и развлечения

Бокс
(1 голосов)

Украинец не согласен с решением судей

Иван Редкач о бое Постол - Рамирес: Да зачем вообще весь этот фарс нужен, для наживы и развлечения
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Иван Редкач на своей официальной странице в Facebook прокомментировал результат боя Постол - Рамирес.

"Украли победу. Даже уже не стесняясь говорят о том, что оппонент в любимчиках, судья всегда отдает победу. Так зачем вообще весь этот фарс нужен ... для наживы и развлечения. Оценивают по любви и симпатии.

Имея два чемпионских пояса, оппонент вообще не впечатлил своим выступлением" - написал он.

Напомним, что ранее Рамирес прокомментировал бой против Постола

Судейские записки на конец поединка вы можете посмотреть здесь.

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В статье: Виктор Постол Иван Редкач Хосе Рамирес
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