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Иван Редкач о бое Постол - Рамирес: Да зачем вообще весь этот фарс нужен, для наживы и развлечения
Украинец не согласен с решением судей
Украинский боксер Иван Редкач на своей официальной странице в Facebook прокомментировал
"Украли победу. Даже уже не стесняясь говорят о том, что оппонент в любимчиках, судья всегда отдает победу. Так зачем вообще весь этот фарс нужен ... для наживы и развлечения. Оценивают по любви и симпатии.
Имея два чемпионских пояса, оппонент вообще не впечатлил своим выступлением" - написал он.
Напомним, что ранее Рамирес
Судейские записки на конец поединка вы можете посмотреть