Иван Редкач о бое Постол - Рамирес: Да зачем вообще весь этот фарс нужен, для наживы и развлечения

Украинский боксер Иван Редкач на своей официальной странице в Facebook прокомментировал результат боя Постол - Рамирес.

"Украли победу. Даже уже не стесняясь говорят о том, что оппонент в любимчиках, судья всегда отдает победу. Так зачем вообще весь этот фарс нужен ... для наживы и развлечения. Оценивают по любви и симпатии.

Имея два чемпионских пояса, оппонент вообще не впечатлил своим выступлением" - написал он.

Напомним, что ранее Рамирес прокомментировал бой против Постола