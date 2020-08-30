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Это реально очень смешно: Комментатор долго не мог произнести фамилию чемпиона мира. Видео
Бывает и такое
Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли во время комментаторской работа на поединке Постол - Рамирес не с первого раза сумел произнести фамилию соперника украинца.
Видео:
Напомним, что Виктор Постол
Записки судей на момент окончания боя смотрите
Обзор поединка смотрите
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