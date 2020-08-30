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Это реально очень смешно: Комментатор долго не мог произнести фамилию чемпиона мира. Видео

Бокс
(1 голосов)

Бывает и такое

Это реально очень смешно: Комментатор долго не мог произнести фамилию чемпиона мира. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли во время комментаторской работа на поединке Постол - Рамирес не с первого раза сумел произнести фамилию соперника украинца.

Видео:

Напомним, что Виктор Постол проиграл бой за чемпионские титулы.

Записки судей на момент окончания боя смотрите здесь.

Обзор поединка смотрите здесь.

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В статье: Виктор Постол Хосе Рамирес
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