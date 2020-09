Секреты тренировочных лагерей Владимира Кличко: через что прошли нынешние звезды хэвивейта

Оригинал статьи – Джеймс Дилхэнн, Sky Sports

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Жестокие тренировочные лагеря Владимира Кличко в австрийских горах были обрядом посвящения для начинающих супертяжеловесов, включая Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Sky Sports собрал лучшие истории о спаррингах тех бурных дней...

Когда Джошуа и Кличко впервые разделили ринг

За несколько лет до эпичного столкновения с Кличко на забитом до отказа Уэмбли и завоевания титула чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа был обычным перспективным парнем, который приехал в лагерь к украинцу за опытом.

Нынешний чемпион WBA, WBO и IBF рассказывал Sky Sports о тренировках с Кличко: «В спаррингах я предпочитал, чтобы по мне наносили удары, чтобы я мог научиться защищаться. Все знают, как бить. Я учился защищаться. Это был просто спарринг, я не пытался что-либо доказать».

Anthony Joshua is in camp for sparring. Two Super Heavyweight Olympic gold medalists in one ring that’s unique. pic.twitter.com/hLWYvLhGDj — Klitschko (@Klitschko) August 19, 2014

Кличко отвечал Джошуа комплиментами: «Мы прошли много раундов, около 20. В том лагере всего я отработал примерно 115 раундов. Определенно я почувствовал его атлетизм. Он очень силен.

Это был не лучший мой джеб. Во время спарринга, во время подготовки, как это делаю я, – отрабатываю то, что мне нужно отрабатывать. И подстраиваюсь под каждого соперника, поэтому в 12-раундовом спарринге у меня бывает по четыре, пять или даже шесть соперников.

Все конкурентоспособны. Мы с Джошуа уважаем друг друга, никто из нас не доминировал. Это был примерно равный спарринг».

А правда, что Кличко в спарринге нокаутировал Уайлдера?

«Я видел, как его отправили в нокаут», - говорил Диллиан Уайт о Деонтее Уайлдере. «Владимир нокаутировал его».

«Уайлдер знал, что произойдет. Он поднял руки. Он прессинговал, старался и сходил с ума. Кличко отступил, сменил работу ног, начал финтить, выбросил джеб в корпус, обманный джеб и левый хук – с Уайлдером было покончено».

«Это не был никакой нокдаун, он оказался в нокауте. Кличко серьезно потряс Уайлдера. Вот почему он не хотел драться с Владимиром. Он работал бы с ним, как с профессионалом, а Уайлдеру никогда не нравилась эта идея».

Had a great Birthday w/ team @Klitschko and the camp much love guys!! pic.twitter.com/hk9OuOn8 — Deontay Wilder (@BronzeBomber) October 23, 2012

Уайлдер рассказывал Sky Sports о своем пребывании в лагере Кличко: «Я дрался с Кельвином Прайсом за пару недель после тренировочного лагеря Кличко [за три года до того, как стал чемпионом WBC], но я ни за что не собирался отказываться. Они относились к нам очень хорошо, как только мы туда приехали.

Я многому научился и получал удовольствие, пока был там. Я провел более 50 раундов. Я был там главным спарринг-партнером. Мы провели столько раундов, что я чувствовал, что как будто я единственный спарринг-партнер в лагере! Кличко работает на 100 процентов, когда спаррингует. На самом деле, Влад работал в ринге даже на 110 процентов, он никогда не действовал в полсилы».

Я провел большую часть спаррингов, я был номером один для Кличко. Люди хлопали меня по спине, когда спарринговались только я и он – вероятно, потому что им не приходилось спарринговать с ним – они просто получали деньги и просто жили там. Я не жаловался, потому что получал весь опыт и пошел бы в лагерь Кличко и бесплатно.

У меня там даже был день рождения, и в тот день мне испекли торт и все такое.

Кличко на пресс-конференции перед боем с Мариушем Вахом сказал, что я был самым сильным, самым быстрым и лучшим спарринг-партнером, который у него был в этом лагере. Это много значило и для меня».

Однажды Кличко поставил на место «Большого ребенка»

Джаррелл «Большой ребенок» Миллер был расстроен и унижен после того, как Кличко не оценил его поведение в спарринге.

«Владимир отправил Миллера на скамейку запасных. Тот пытался нокаутировать его в спарринге», - говорил Sky Sports Стив Каннингем, еще один спарринг-партнер Кличко.

«Когда ты работаешь с чемпионом и делаешь что-то хорошее в спарринге, ты готов к другим боям, может быть, даже с ним.

Итак, некоторые тяжеловесы пытались оторвать ему голову! Джаррелл дал Кличко немного огня, а Владимир вернул ему его.

Владимир был хозяином, это был его лагерь, поэтому он сказал: «Я не буду использовать тебя неделю».

Это был контроль со стороны Владимира. Он хотел, чтобы люди боксировали со скоростью, чтобы кто-то давил на него, а не пытался выбить ему зубы. Затем в следующий раз он будет спарринговать с обладателем сильного удара Миллером, который пытался отправить его в нокаут. Но не каждый день. Это была проблема с Джарреллом.

Джаррелл говорил: «Он больше не будет спарринговать со мной, потому что я пытался оторвать ему голову!»

Я разговаривал с Владимиром, и он сказал: «Мне не нужна такая работа каждый день».

Я был в моем третьем лагере с Владимиром, потому что ему нравился мой бокс. До того, как он дрался с Дэвидом Хэем, я провел с Владимиром больше всего раундов среди всех спарринг-партнеров.

На тренировках не хочется каждый день воевать. Так боксеры получают свои травмы».

Претендент, который выдал Кличко свои секреты

Эдди Чемберс был спарринг-партнером украинца в 2006 году перед его боем с Кэлвином Броком. Четыре года спустя Чемберс получил титульный бой с Владимиром, но был нокаутирован в 12-м раунде. Американец считает, что поделился с Кличко своими секретами во время их спаррингов.

«Это было ошибкой», - говорил Чемберс в интервью Sky Sports.

«Он видел, на что я способен. Кличко знал, что есть определенные вещи, которые я могу делать, есть определенные способы манипулировать габаритами и как контролировать меня и держать меня на дистанции.

Он умен. Любой боец такого уровня будет искать любой шанс, который найдет. Я как бы узнал это от Кличко и от Джеймса Али Башира [одного из тренеров Кличко].

Кличко пригласил в лагерь парней, на которых он действительно мог бы хорошо рассмотреть. Не просто «эй, мне нужен хороший спарринг-партнер», но «я хочу бросить вызов самому себе, но я также хочу увидеть, с кем я могу столкнуться с течением времени».

Это гениальный ход, и у него была возможность увидеть меня в самом начале. Я помню спарринги, и иногда мы спарринговали и с другими ребятами. Владимир, возможно, наблюдал за этим.

У них были боксеры, приходящие волнами. Входящие, выходящие, входящие, выходящие. Это другой уровень. Вы видите уровень профессионализма. Я видел это с обеих сторон. Я вижу это с точки зрения тренировок, и я также видел это по бою с ним. Это просто супервысокий уровень профессионализма.

Я был взволнован, что стал частью боя с Кличко. Он был хорошо готов, я был хорошо готов, но в этом отношении он был немного лучше».

Схватка Кличко и Фьюри в сауне

Тайсон Фьюри раскрыл любопытную историю о сауне в преддверии их боя осенью 2015 года. Фьюри был в лагере Кличко за несколько лет до этого – и, как он утверждает, вернулся домой с психологической победой.

Фьюри говорил для Sky Sports: «Мы были в сауне, около 10 парней. И в итоге остались только я и Владимир. Кличко, ты помнишь это?

«Я пересел на другую сторону. У меня тогда было всего 12 или 13 боев, но, тем не менее, я мысленно соревновался с ним. Он может говорить, что хочет, может отрицать это. Я был готов умереть в той сауне. Я оставался там около 40 минут. Он вышел первым, и я подумал – ментальная победа».

Конфликт между Джошуа и Уайтом

Энтони Джошуа и Диллиан Уайт, тогда еще молодые оппоненты по любительскому рингу, вместе оказались в лагере Кличко и неизбежно столкнулись друг с другом.

«Поначалу я хотел ударить Джошуа, потому что он много говорил», - говорил Уайт Sky Sports.

«Там было искреннее раздражение. Башир Али и несколько парней остановили меня, когда я к нему подошел. Это было немного нервно».

Уайт говорил о Кличко: «Он был дружен с такими, как Джошуа. Они очень похожи по своему мировоззрению и поведению. Вы меня знаете, тогда я был просто уличным бандитом. Я просто подумал, что меня не нокаутируют.

Уайт вспомнил, как еще один британец чувствовал себя в лагере Кличко не так хорошо: «Он сломал Сэму Секстону нос! Я сказал: «Нет, ты меня не нокаутируешь, я иду».

Я вошел в ринг и начал жестоко с ним драться и вести с ним настоящий бой. За это меня отправили домой».

«Кровавые и эмоциональные спарринги» с братом Виталием

Известно, что братья Кличко дали обещание матери и никогда не встречались на ринге. Но Владимир и Виталий тестировали друг друга в спаррингах.

Владимир рассказывал CNN: «Мы очень конкурентоспособны. Это то, что у нас в крови. Каждый из нас хочет показать другому, что он может делать что-то лучше. Но, с другой стороны, есть много уважения и любви друг к другу.

Мы никогда не соревновались друг с другом в каких-либо турнирах. Мы спарринговали друг с другом, и эти спарринги не были веселыми. Это было очень кроваво, эмоционально, и после очередной травмы мы решили больше не делать этого.

«Это то, что мы обещали и нашей матери. Она сказала, что вы можете боксировать, как хотите, но пообещайте мне одну вещь: вы никогда не будете драться друг с другом на ринге».

В лагере Кличко мир узнал об угрозе из Хорватии

Филип Хргович произвел впечатление, когда прошел через тренировочный лагерь Кличко. Спустя год хорват в спарринге нанес рассечение Дэвиду Хэю и вынудил британца отменить громкий бой с Тайсоном Фьюри.

«Филип чрезвычайно талантлив», - говорил Кличко RTL в прошлом году.

Gathering strength and focus with another powerful workout at today’s media day. #obsessed #JoshuaKlitschko pic.twitter.com/DHF8L5xklR — Klitschko (@Klitschko) April 6, 2017

«Он проявил себя в прошлом, благодаря своим выступлениям на Олимпиаде и на профессиональном ринге. Я спарринговал с ним, и он был очень, очень крутым, даже в мои лучшие дни.

Безусловно, я думаю, что он станет чемпионом. Есть ли у него шанс? Абсолютно, да».

Хргович вспоминает: «Я был с Кличко незадолго до Олимпийских игр – его тренер Джонатан Бэнкс и сам Владимир были на 100 процентов уверены, что я стану олимпийским чемпионом. Но я этого не сделал. Я проиграл в полуфинале. Они сказали мне много хороших слов, и это придало мне уверенности. Куда бы я ни приходил, я слышал хорошие слова».