  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Напарник Уайлдера: Деонтей в потрясающей форме. Он побьёт Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Напарник Уайлдера: Деонтей в потрясающей форме. Он побьёт Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Спарринг партнер Деонтея рассказал о физической форме боксера

Напарник Уайлдера: Деонтей в потрясающей форме. Он побьёт Фьюри
Новина українською

Нигерийский боксёр Рафаэль Акпеджиори, спарринг-партнёр бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, заявил, что американец находится в прекрасной форме и победит обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри в третьем бою.

Напомним, первый бой Уайлдер — Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью, а во втором поединке в феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у того пояс WBC.

"Побить Деонтея может только один человек. Это он сам.

Сейчас он в потрясающей форме. Вы увидите совсем другого Уайлдера, как только раздастся гонг. Он побьёт Фьюри, если будет придерживаться плана на бой от тренерского штаба. У него для этого есть все данные", — цитирует Акпеджиори Sky Sports.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...