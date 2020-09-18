Напарник Уайлдера: Деонтей в потрясающей форме. Он побьёт Фьюри

Нигерийский боксёр Рафаэль Акпеджиори, спарринг-партнёр бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, заявил, что американец находится в прекрасной форме и победит обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри в третьем бою.

Напомним, первый бой Уайлдер — Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью, а во втором поединке в феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у того пояс WBC.

"Побить Деонтея может только один человек. Это он сам.

Сейчас он в потрясающей форме. Вы увидите совсем другого Уайлдера, как только раздастся гонг. Он побьёт Фьюри, если будет придерживаться плана на бой от тренерского штаба. У него для этого есть все данные", — цитирует Акпеджиори Sky Sports.