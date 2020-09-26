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Просто огонь: Эффектное промо к бою Усик - Чисора

Бокс
(1 голосов)

Это будет мега битва

Просто огонь: Эффектное промо к бою Усик - Чисора
UA-Футбол
Новина українською

31 октября состоится поединок между украинским тяжеловесом Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 22 КО).

На странице lomus_official в Instagram появилось эффектное промо предстоящего поединка.

Напомним, что сегодня ночью состоится поединок за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC. Между собой будут бороться действующий обладатель звания, американец Джермалл Чарло и украинский претендент Сергей Деревянченко. Эксперты UA-Sport подробно разобрали бой и сделали свои прогнозы относительно победителя.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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