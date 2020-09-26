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Усик - машина, и вот прямые тому доказательства. Видео

Бокс
(1 голосов)

Украинец невероятный

Усик - машина, и вот прямые тому доказательства. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) во время тренировки делает совсем короткие перерывы на отдых. Как это происходит - смотрите ниже.

Отметим, что ранее публиковалось эффектное промо боя Усик - Чисора.

Напомним, что сегодня ночью состоится поединок за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC. Между собой будут бороться действующий обладатель звания, американец Джермалл Чарло и украинский претендент Сергей Деревянченко. Эксперты UA-Sport подробно разобрали бой и сделали свои прогнозы относительно победителя.

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В статье: Александр Усик
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