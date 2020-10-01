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Тренер Постола хочет реванш с Рамиресом

Бокс
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Вряд ли его пожелание сбудется

Тренер Постола хочет реванш с Рамиресом
Новина українською

Виктор Постол (31-3, 12 КО) в конце августа решением судей проиграл чемпиону WBO и WBC в полусреднем весе Хосе Карлосу Рамиресу (26-0, 17 КО).

Александр Полищук, который готовил Постола к чемпионскому бою до его отъезда в США, считает, что в этом противостоянии еще рано ставить точку.

"Хороший был бой, мне понравился. Витя достойно провёл поединок; единственное, что в гостях нужно было быть чуть напористее, чуть активнее. Нужно немного более проявить инициативу.

Безусловно, Рамирес должен был показывать больше, но то, что бой прошёл равно, говорит о том, что Витя не хуже Рамиреса, а может даже и лучше. Он достоин тоже быть чемпионом. Думаю, что пора Вите вернуть пояс. Нужно сделать реванш", - сказал Полищук.

Ранее Виктор Постол заявил, что продолжит выходить на ринг еще 2-3 года.

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В статье: Виктор Постол Хосе Рамирес
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Источник:
Xsport.ua
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