Руис вернется на ринг только в 2021 году

Экс-чемпион WBA, WBO и IBF Энди Руис (33-2, 22 КО) не будет драться в 2020 году. Ранее в СМИ периодически появлялась информация, что Руис вернется в боях с Мануэлем Чарром или Крисом Арреолой.

"Буду драться уже очень скоро. Нам предстоит упорно потренироваться, и в следующем году я выйду в ринг. Собираюсь полностью сфокусироваться на том, что должен делать, хоть пока и не знаю, кто станет моим соперником — мне лишь сказали, что есть несколько вариантов", - сказал Руис.

Подготовку к следующему бою первый в истории Мексики чемпион мира в хэвивейте будет проходить в лагере со звездным соотечественником Саулем Альваресом.

Энди Руис в последнем бою в декабре 2018 года единогласным решением судей проиграл Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и потерял три титула в супертяжелом весе.