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Сергея Ковалева условно осудили в США за насилие

Бокс
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Неожиданные подробности из жизни экс-чемпиона

Сергея Ковалева условно осудили в США за насилие
UA-Футбол
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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе, россиянин Сергей Ковалев (34-4-1; 29 КО) был условно осужден в США. Боксера обвинили в насилии в адрес женщины.

Так, в июне 2018 он пытался принудить Джейми Фронтц к интиму, а после ее отказа начал жестоко избивать ее руками. Произошло это в городке Биг Беар (Калифорния).

Сначала Ковалева приговорили к двум дням тюремного содержания, которые он уже отбыл в СИЗО. Далее боксер вынужден пройти программу управления гневом и оплатить 220 долларов судебных сборов.

Женщина, в свою очередь требовала компенсаций в размере 650 тысячч долларов, из которых спортсмен отдал ей 250 тысяч и прекратил выплаты.

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В статье: Сергей Ковалев
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