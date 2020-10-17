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Василий Ломаченко: Хочу пройти 12 раундов, не желаю закончить бой рано

Бокс
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Комментарий украинца

Василий Ломаченко: Хочу пройти 12 раундов, не желаю закончить бой рано
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) рассказал о плане на бой против Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО). Его слова цитирует TOP Rank:

- Что ты узнал о Теофимо в течение этой недели?

- У вас будет шанс увидеть это в бою. Я знаю, что мне нужно делать в ринге.

Я хочу пройти 12 раундов. Не хочу рано закончить этот бой. Хочу драться с ним все 12 раундов - сказал украинец.

Напомним, что ранее Лопес рассказал, когда планирует завершить поединок против Ломаченко.

Церемония взвешивания

Текстовая трансляция боя

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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