Василий Ломаченко: Хочу пройти 12 раундов, не желаю закончить бой рано

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) рассказал о плане на бой против Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО). Его слова цитирует TOP Rank:

- Что ты узнал о Теофимо в течение этой недели?

- У вас будет шанс увидеть это в бою. Я знаю, что мне нужно делать в ринге.

Я хочу пройти 12 раундов. Не хочу рано закончить этот бой. Хочу драться с ним все 12 раундов - сказал украинец.

Напомним, что ранее Лопес рассказал , когда планирует завершить поединок против Ломаченко.

Церемония взвешивания