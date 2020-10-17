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Василий Ломаченко: Хочу пройти 12 раундов, не желаю закончить бой рано
Комментарий украинца
Украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) рассказал о плане на бой против Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО). Его слова цитирует TOP Rank:
- Что ты узнал о Теофимо в течение этой недели?
- У вас будет шанс увидеть это в бою. Я знаю, что мне нужно делать в ринге.
Я хочу пройти 12 раундов. Не хочу рано закончить этот бой. Хочу драться с ним все 12 раундов - сказал украинец.
Напомним, что ранее Лопес
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