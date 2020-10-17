Девин Хейни: Думаю, Ломаченко победит, но это бокс, всякое может произойти

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни (24-0, 15 КО) рассказал, кого считает фаворитом в поединке Ломаченко - Лопес. Его слова цитирует FightHype:

"Мне кажется, что Теофимо немного нервничает, это же первый столь большой бой для него. Он сражается против Ломаченко, великого и страшного Ломаченко, как он себя называет. Конечно, Лопес немного нервничает. Ну а Ломаченко - обычный Ломаченко, он серьезный, сконцентрированный.

Думаю, Ломаченко победит. Но это бокс, всякое может произойти. Главная причина того, что Ломаченко фаворит, в том, что Теофимо выйдет в ринг с одним планом на игру - нокаутировать Ломаченко. Он рассчитывает на свой удар. Но с Ломаченко этого не выйдет. Чтобы побить его нужно больше, чем просто удар" - сказал он.

Напомним, что ранее Иван Редкач пожелал победы Ломаченко.

Текстовая трансляция боя