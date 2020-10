Ломаченко "проспал" бой с Лопесом. Ему нужно уходить из легкого веса

Что бы не произошло в ближайшие два месяца, 2020 год досрочно можно смело называть худшим годом в истории украинского бокса. И если где-то на подсознательном уровне мы были готовы к поражениям Сергея Деревянченко и Виктора Постола в боях с Джермеллом Чарло и Хосе Карлосом Рамиресом соответственно, то с Василием Ломаченко картина совсем другая – даже несмотря на скандальную осечку в бою с Орландо Салидо боксер из Аккермана давно приобрел неуязвимый статус в глазах болельщиков. И тут Ломаченко проигрывает…Проигрывает важнейший бой своей карьеры, причем проигрывает не болтливому Теофимо Лопесу, а прежде всего самому себе.

Ломаченко заигрался в разведку и поплатился за это

Многие эксперты предполагали, что главную угрозу для Ломаченко Лопес будет представлять на старте боя, пока сам Теофимо будет на свежих ногах, а Василий еще не успеет «прочитать» его. В углу Ломаченко были солидарны с этим мнением – украинец медленно начал бой и полностью отдал инициативу Лопесу, даже не пытаясь отвечать на его атакующие действия.

На тот момент казалось, что Лома сознательно жертвует стартовыми раундами, и вот-вот Лопес, наконец, столкнется с тем кислородным голоданием после погружения в глубокие воды. Но бой продолжался, а его сценарий оставался прежним – крайне осторожный и пассивный Ломаченко кружил вокруг Лопеса, а тот за счет общего тоннажа ударов с каждым раундом развивал свое превосходство в глазах судей.

Даже при поверхностном взгляде на цифровые данные боя становится очевидно, где Ломаченко отдал звание абсолютного чемпиона. Чем Василий занимался в ринге первые семь раундов? За 21 минуту чистого пребывания в ринге с Лопесом украинец нанес лишь 31 точный удар и только в одном раунде выбросил больше 15 ударов. Просто вдумайтесь в это – в 5 из 7 стартовых раундов Ломаченко нанес 1 или 0 точных силовых ударов!!!

"He showed everything you could possibly want from a champion."



Some of @TeofimoLopez's best work from a star-making performance in the Bubble. #LomaLopez pic.twitter.com/0BVXBppMmM