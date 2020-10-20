Ломаченко "проспал" бой с Лопесом. Ему нужно уходить из легкого веса

Что бы не произошло в ближайшие два месяца, 2020 год досрочно можно смело называть худшим годом в истории украинского бокса. И если где-то на подсознательном уровне мы были готовы к поражениям Сергея Деревянченко и Виктора Постола в боях с Джермеллом Чарло и Хосе Карлосом Рамиресом соответственно, то с Василием Ломаченко картина совсем другая – даже несмотря на скандальную осечку в бою с Орландо Салидо боксер из Аккермана давно приобрел неуязвимый статус в глазах болельщиков. И тут Ломаченко проигрывает…Проигрывает важнейший бой своей карьеры, причем проигрывает не болтливому Теофимо Лопесу, а прежде всего самому себе.

Ломаченко заигрался в разведку и поплатился за это

Многие эксперты предполагали, что главную угрозу для Ломаченко Лопес будет представлять на старте боя, пока сам Теофимо будет на свежих ногах, а Василий еще не успеет «прочитать» его. В углу Ломаченко были солидарны с этим мнением – украинец медленно начал бой и полностью отдал инициативу Лопесу, даже не пытаясь отвечать на его атакующие действия.

На тот момент казалось, что Лома сознательно жертвует стартовыми раундами, и вот-вот Лопес, наконец, столкнется с тем кислородным голоданием после погружения в глубокие воды. Но бой продолжался, а его сценарий оставался прежним – крайне осторожный и пассивный Ломаченко кружил вокруг Лопеса, а тот за счет общего тоннажа ударов с каждым раундом развивал свое превосходство в глазах судей.

Даже при поверхностном взгляде на цифровые данные боя становится очевидно, где Ломаченко отдал звание абсолютного чемпиона. Чем Василий занимался в ринге первые семь раундов? За 21 минуту чистого пребывания в ринге с Лопесом украинец нанес лишь 31 точный удар и только в одном раунде выбросил больше 15 ударов. Просто вдумайтесь в это – в 5 из 7 стартовых раундов Ломаченко нанес 1 или 0 точных силовых ударов!!!

"He showed everything you could possibly want from a champion."



Some of @TeofimoLopez's best work from a star-making performance in the Bubble. #LomaLopez pic.twitter.com/0BVXBppMmM — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

С восьмого раунда в ринге периодически стал появляться прежний Ломаченко, но очень быстро выяснилось – а ведь Лопес не устал. Да и с чего ему было устать, если соперник 7 раундов просто кружил вокруг него без фирменного морального и физического прессинга. Теофимо принял вызов, стал выбрасывать еще больше ударов, и хотя по эффективности американец на позднем отрезке боя на голову уступал Ломаченко, эта активность стала для него своеобразным защитным куполом от финального штурма Ломы.

До воскресного утра тренерский гений Анатолия Николаевича Ломаченко не вызывал никаких вопросов. Он безошибочно подбирал ключи к любым стилям и делал так, что его сыну Василию было комфортно в ринге даже против тех боксеров, которые превосходили его в антропометрии и физической силе. Но то, что произошло в бою с Теофимо Лопесом, не поддается никакой логике. Даже с точки зрения математики умнейший Ломаченко-старший не мог не понимать, что если они отдают первые семь раундов, то даже безоговорочное преимущество в оставшихся трехминутках не гарантирует победу. В тот вечер на ринге было два чемпиона мира – судьи имели полное право закрывать глаза на суперзвездный статус одного из боксеров и автоматически не записывать в пользу Ломы нейтральные раунды, тем более, что в таких раундах Лопес при минимальном преимуществе по точным ударам умудрялся в 5-6 раз перебивать инертного Ломаченко.

Почему в углу Ломаченко не заставили Василия включиться в бой с 3-4 раунда, а не ждать вторую половину поединка? Неужели после годичного простоя у команды Ломы не было уверенности, что тот в 32 года выдержит все 12 раундов? Или изношенное тело Василия столкнулось с очередной травмой, о котором нам пока еще ничего не известно? Ответы на эти вопросы скрыты от посторонних глаз. Мы же видим итоговую картинку – при провальном плане на бой Ломаченко слишком поверил в свою неуязвимость и собственноручно внес имя Лопеса в историю бокса. Да, заезженная фраза «ты боксируешь так, как позволяет тебе соперник» имеет место быть, но давайте не преувеличивать заслуг американца – он стал абсолютным чемпионом мира, банально переработав своего соперника.

Ломаченко заигрался настолько, что даже не прописал в контракте реванш

Еще вчера Василий Ломаченко был абсолютной звездой рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории – теперь ему 32, он без чемпионских титулов и внятных перспектив, но с космическим на фоне другим пробегом на любительском и профессиональном ринге.

Никаких вопросительных знаков касательно ближайшего будущего Ломаченко и в помине бы не было, если бы команда Василия проявила достаточное уважение хотя бы не к самому Теофимо Лопесу, а к его боксу, и включила бы в контракт право на реванш. Даже звучит абсурдно – в бою за статус абсолютного чемпиона мира не была прописана опция реванша. И она не была прописана по инициативе Ломы, который не видел в 23-летнем американце реальной угрозы своему наследию. Вот и доигрался.

«Реванш? А зачем? Я побил его. Одно дело, если бы бой был действительно близким, а тут моя победа не должна вызывать вопросы. Сейчас я смотрю в другом направлении. Хочу покорить первый полусредний вес».

Лопес имеет полное право раздавать подобные комментарии. Это не он выставлял счет судейских записок – спустя годы все забудут, что Ломаченко откровенно проспал половину главного боя в карьере, но будут видеть в Википедии или на каком-нибудь другом информационном ресурсе, как один из судей отдал в пользу Теофимо 11 из 12 раундов.

Василий Ломаченко откровенно заигрался, он забыл, что находится на чужой территории, забыл о нокдауне в бою с Линаресом, забыл о напряженных 12-раундовых поединках с Люком Кэмпбеллом и Хосе Педрасой. Забыл – и мгновенно потерял все то, что таким трудом собирал на протяжении последних 2,5 лет. И вернуть утраченное не получится – такова цена собственной самоуверенности.

У Ломаченко хватает вариантов продолжения карьеры. Вопрос в мотивации

Вариант №1: остаться в легком весе. Ломаченко не прописал опцию реванша в бою с Лопесом, потому что не хотел показывать свою слабость. Теперь слабостью для него станет отказ от продолжения истории в легком весе. Зная упертость Василия в погоне за своими целями, он не отступит и продолжит ставить на кон свое наследие против заведомо более габаритных соперников.

Если Лопес оставит титулы в легком весе и поднимется к Хосе Рамиресу, Джошу Тэйлору и компании, то Ломаченко за счет своего статуса без проблем получит шанс оспорить один из вакантных поясов. Василию нужно быть готовым к тому, что на его пути встанут молодые и голодные Джервонта Дэвис, Дэвин Хэйни и Райан Гарсия.

Вариант №2: смириться с упущенным шансом и опуститься в весовой категории. С 2014 по 2018 года Ломаченко правил балом в полулегком и втором полулегком дивизионах – еще не забыты доминирующие победы над Гильермо Ригондо и Николасом Уолтерсом, а шикарный нокаут в поединке с Романом Мартинесом непременно фигурирует во всех роликах о Василии на YouTube. Почему бы во второй раз не войти в эти двери и не попробовать там стать абсолютным чемпионом мира?

Да, Ломаченко придется подавить свои амбиции, но разве он не доказал, что может быть успешным в легком весе? Спросите у Линареса, Кэмпбелла, Педрасы и особенно у Кролла, если конечно он уже вспомнил, что произошло в их бою в апреле 2019 года.

Реванш с чемпионом WBC в полулегком весе Гэри Расселлом-младшим – тем самым американцем, в бою с которым Ломаченко 6 лет назад впервые стал чемпионом мира – превосходный сценарий для двукратного олимпийского чемпиона из Белгород-Днестровского.

Вариант №3: пойти в ва-банк и подняться в первый полусредний вес. После увиденного в бою с Лопесом это звучит безумно, но Ломаченко никогда не боялся новых вызовов. Ему нечего трястись над цифрами в послужном списке, так почему бы не рискнуть и не попробовать стать чемпионом в четвертой весовой категории.

Флойд Мейвезер покорил шесть дивизионов, а Мэнни Пакьяо выигрывал титулы в восьми весовых категориях. Они сознательно шли на риск и добивались успеха. Ломаченко сделан из того же теста.

Переход в весовую категорию до 63,5 кг может стать для Ломаченко тем жизненно необходимым источником мотивации, который он вряд ли найдет в случае ухода вниз из легкого дивизиона. А возможное появление на горизонте Ломы самого Пакьяо только усилит его жажду к новому вызову.