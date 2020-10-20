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Ломаченко вылетел из топ-5 и пропустил Лопеса в рейтинге The Ring
Закономерно
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в воскресенье в Лас-Вегасе сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Авторитетный журнал The Ring в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории подвинул Ломаченко со второго места на седьмое.
Лопес, новый чемпион WBC Franchise, WBO, WBA и IBF в легком весе, дебютировал в топ-10 и расположился на шестой позиции.
В топ-5 после падения Ломаченко свои позиции улучшили Наоя Иноуэ, Теренс Кроуфорд, Александр Усик и Эррол Спенс.
Лучшим боксером мира по версии The Ring остается Сауль Альварес.
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