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Ломаченко вылетел из топ-5 и пропустил Лопеса в рейтинге The Ring

Бокс
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Закономерно

Ломаченко вылетел из топ-5 и пропустил Лопеса в рейтинге The Ring
Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в воскресенье в Лас-Вегасе сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Авторитетный журнал The Ring в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории подвинул Ломаченко со второго места на седьмое.

Лопес, новый чемпион WBC Franchise, WBO, WBA и IBF в легком весе, дебютировал в топ-10 и расположился на шестой позиции.

В топ-5 после падения Ломаченко свои позиции улучшили Наоя Иноуэ, Теренс Кроуфорд, Александр Усик и Эррол Спенс.

Лучшим боксером мира по версии The Ring остается Сауль Альварес.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ломаченко резко опустился в рейтинге BoxRec.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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