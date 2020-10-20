Ломаченко вылетел из топ-5 и пропустил Лопеса в рейтинге The Ring

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в воскресенье в Лас-Вегасе сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Авторитетный журнал The Ring в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории подвинул Ломаченко со второго места на седьмое.

Лопес, новый чемпион WBC Franchise, WBO, WBA и IBF в легком весе, дебютировал в топ-10 и расположился на шестой позиции.

В топ-5 после падения Ломаченко свои позиции улучшили Наоя Иноуэ, Теренс Кроуфорд, Александр Усик и Эррол Спенс.

Лучшим боксером мира по версии The Ring остается Сауль Альварес.