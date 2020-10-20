Роберт Гарсия: Меня не удивит, если Ломаченко завершит карьеру

На прошлой неделе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за все титулы в легком весе.

Экс-чемпион мира и известный тренер Роберт Гарсия провел параллели между Ломаченко и Александром Гвоздиком.

"Я думаю, Лома мог бы завершить карьеру. Я не знаю их психологии, как они мыслят… Потому что был такой боец – Александр Гвоздик. Он потерял свой титул и ушел на пенсию. Он заработал действительно хорошие деньги, и Лома уже тоже заработал много денег, поэтому меня это не удивит.

Это безумие, потому что все сейчас критикуют Ломаченко и его отца Они отличные люди: его отец – отличный тренер, Лома – отличный боец, но просто вещи пошли не так, как они ожидали", - сказал Гарсия во время прямого эфира в Instagram.