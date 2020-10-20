Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теофимо Лопес может сменить весовую категорию
Об этом рассказал его отец
Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе, американца Теофимо Лопеса (16-0-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший, заявил, что его сын пойдет завоевывать пояса в следующей весовой категории.
Цитирует американца boxingnews24.com.
"Если бы у нас не было такой сильной команды диетологов, он бы не укладывался в вес. Думаю, ему пора подняться в весе и побороться за все пояса в 140 фунтах. У нас нет причин оставаться в легком весе, только если нам не дадут бои, которые мы хотим. Обстоятельства есть, но я бы предпочел, чтобы он поднялся. Он страдает от весогонки уже семь лет".
Популярное сейчас
- УЕФА сократит призовые в еврокубках
- Нападающие старше 18 – отсутствуют. Шахтер объявил заявку на поединок с Реалом в ЛЧ
- Динамо - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Ломаченко - Лопес: где и когда смотреть чемпионский бой украинца
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО