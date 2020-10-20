Теофимо Лопес может сменить весовую категорию

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе, американца Теофимо Лопеса (16-0-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший, заявил, что его сын пойдет завоевывать пояса в следующей весовой категории.

Цитирует американца boxingnews24.com.

"Если бы у нас не было такой сильной команды диетологов, он бы не укладывался в вес. Думаю, ему пора подняться в весе и побороться за все пояса в 140 фунтах. У нас нет причин оставаться в легком весе, только если нам не дадут бои, которые мы хотим. Обстоятельства есть, но я бы предпочел, чтобы он поднялся. Он страдает от весогонки уже семь лет".