  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Теофимо Лопес может сменить весовую категорию
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Теофимо Лопес может сменить весовую категорию

Бокс
(1 голосов)

Об этом рассказал его отец

Теофимо Лопес может сменить весовую категорию
Новина українською

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе, американца Теофимо Лопеса (16-0-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший, заявил, что его сын пойдет завоевывать пояса в следующей весовой категории.

Цитирует американца boxingnews24.com.

"Если бы у нас не было такой сильной команды диетологов, он бы не укладывался в вес. Думаю, ему пора подняться в весе и побороться за все пояса в 140 фунтах. У нас нет причин оставаться в легком весе, только если нам не дадут бои, которые мы хотим. Обстоятельства есть, но я бы предпочел, чтобы он поднялся. Он страдает от весогонки уже семь лет".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...