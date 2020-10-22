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Ломаченко: Я хочу реванш с Лопесом
Василий впервые высказался после сенсационного поражения
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел шокирующее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Позже стало известно, что украинец выходил на ринг с серьезной травмой правого плеча.
"Сложно сейчас что-то комментировать сразу после поединка. Хотелось бы сначала пересмотреть бой, а потом говорить какие-то слова.
Сложно, конечно, подобраться: размеры, размах рук – имеют, конечно, огромную роль.
Хотел бы извиниться перед всеми, что не оправдал надежд. Извиниться перед командой и сказать ей большое спасибо. Мы пойдем дальше.
Реванш? Это зависит от Лопеса. Если он может дать мне реванш, то, конечно же, я готов. Конечно, я хочу", - сказал украинец.
После операции Василий Ломаченко вернется к тренировкам только в феврале 2021 года. Таким образом, его следующий бой вряд ли состоится ранее, чем через шесть месяцев.
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