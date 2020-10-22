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О победе Лопеса над Ломаченко сняли мультик. ВИДЕО
Это очень забавно
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел сенсационное поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Украинец непривычно пассивно провел первые 7 раундов и не смог активной второй половиной боя компенсировать стартовый провал.
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