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Бурсак проведет бой за титул чемпиона Европы
Неплохой шанс перезагрузить карьеру
Макс Бурсак (37-6-2, 16 КО), бывший претендент на титул WBO, в следующем бою поспорит за титул чемпиона EBU в весовой категории до 76,2 кг, а его соперником станет малоизвестный итальянец Джованни Де Каролис (28-9-1, 13 KO).
Бурсак и Де Каролис встречались в 2008 году в рамках среднего веса. Тот бой украинец выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.
Бурсак в последнем бою в октябре текущего года единогласным решением судей прошел Дмитрия Семернина.
Ожидается, что титульный бой Макса Бурсак за звание чемпиона Европы состоится не ранее первой половины 2021 года.
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