Бурсак проведет бой за титул чемпиона Европы

Макс Бурсак (37-6-2, 16 КО), бывший претендент на титул WBO, в следующем бою поспорит за титул чемпиона EBU в весовой категории до 76,2 кг, а его соперником станет малоизвестный итальянец Джованни Де Каролис (28-9-1, 13 KO).

Бурсак и Де Каролис встречались в 2008 году в рамках среднего веса. Тот бой украинец выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

Бурсак в последнем бою в октябре текущего года единогласным решением судей прошел Дмитрия Семернина.

Ожидается, что титульный бой Макса Бурсак за звание чемпиона Европы состоится не ранее первой половины 2021 года.