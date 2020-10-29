Чисора: Готов пропускать удары в бою с Усиком

Александр Усик (17-0, 13 КО) 31 октября в Лондоне на Уэмбли проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Из-за пандемии COVID-19 поединок пройдет без зрителей.

"Усику придется драться по моим правилам – это все, что я могу сказать. Я не могу драться так, как выгодно ему, так что отправлю его прятаться в окопы.

Знаю, что мне предстоит принять его удары, но могу гарантировать, что когда я попаду своим, то он это почувствует. Я готов пропускать, 100%. Готов ли он пропускать от меня? Я так не думаю. Я же готов принять все, что у него есть. Устрою жару в ринге с первого раунда и вплоть до завершения боя", - сказал Чисора в интервью британским СМИ.