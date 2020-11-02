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Зеленский поздравил Усика с победой над Чисорой

Бокс
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Реакция президента

Зеленский поздравил Усика с победой над Чисорой
Новина українською

Александр Усик (18-0, 13 КО) на прошлой неделе в Лондоне единогласным решением судей одолел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и подтвердил статус обязательного претендента на титул WBO.

Президент Украины Владимир Зеленский в Твиттере отреагировал на успех крымчанина.

«Александр, это была крутая победа! Украина гордится!» – написал Зеленский.

Ожидается, что в первой половине 2021 года Александр Усик проведет бой за титул WBO. В настоящее время пояс принадлежит британцу Энтони Джошуа, который 12 декабря встретится с Кубратом Пулевым.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора Владимир Зеленский
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