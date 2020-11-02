Зеленский поздравил Усика с победой над Чисорой

Александр Усик (18-0, 13 КО) на прошлой неделе в Лондоне единогласным решением судей одолел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и подтвердил статус обязательного претендента на титул WBO.

Президент Украины Владимир Зеленский в Твиттере отреагировал на успех крымчанина.

«Александр, это была крутая победа! Украина гордится!» – написал Зеленский.

.@usykaa, Олександре, це була крута перемога! Україна пишається! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2020

Ожидается, что в первой половине 2021 года Александр Усик проведет бой за титул WBO. В настоящее время пояс принадлежит британцу Энтони Джошуа, который 12 декабря встретится с Кубратом Пулевым.