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Зеленский поздравил Усика с победой над Чисорой
Реакция президента
Александр Усик (18-0, 13 КО) на прошлой неделе в Лондоне
Президент Украины Владимир Зеленский в Твиттере отреагировал на успех крымчанина.
«Александр, это была крутая победа! Украина гордится!» – написал Зеленский.
.@usykaa, Олександре, це була крута перемога! Україна пишається!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2020
Ожидается, что в первой половине 2021 года Александр Усик проведет бой за титул WBO. В настоящее время пояс принадлежит британцу Энтони Джошуа, который 12 декабря встретится с Кубратом Пулевым.
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