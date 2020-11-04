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Японский самурай: как Наоя Иноуэ вырубает соперников. ВИДЕО
Все нокауты одного из лучших боксеров современности
Наоя Иноуэ 17 из 20 боев на профи-ринге завершил нокаутом. В рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории чемпион мира в двух весовых категория и победитель Суперсерии уступает только мексиканцу Саулю Альваресу.
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