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Японский самурай: как Наоя Иноуэ вырубает соперников. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Все нокауты одного из лучших боксеров современности

Японский самурай: как Наоя Иноуэ вырубает соперников. ВИДЕО
Новина українською

Наоя Иноуэ 17 из 20 боев на профи-ринге завершил нокаутом. В рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории чемпион мира в двух весовых категория и победитель Суперсерии уступает только мексиканцу Саулю Альваресу.

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В статье: Бокс Наоя Иноуэ
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