Сиренко: Джошуа гораздо опасней Чисоры

Александр Усик (18-0, 13 КО) на прошлой неделе в Лондоне единогласным решением судей одолел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и защитил статус обязательного претендента на титул WBO, который принадлежит Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"Перспективы Александра в бою с Джошуа? Энтони гораздо опаснее Чисоры. Он значительно моложе, он быстрее и просто значительно сильнее Дерека.

Бой будет сверхсложным. Представьте, что так, как первые 2-3 раунда нашего Сашку бил Чисора, Джошуа будет бить все 12 раундов?

Но психологическая устойчивость у Усика на высоченном уровне. Его уверенности можно только позавидовать", - приводит слова Сиренко официальный сайт Федерации бокса Украины.

Ближайшие перспективы Александра Усика не прояснятся ранее 12 декабря, когда Энтони Джошуа проведет бой с Кубратом Пулевым.