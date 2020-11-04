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Сиренко: Джошуа гораздо опасней Чисоры
Владислав Сиренко (14-0, 13 КО) – о перспективах Усика в чемпионском бою
Александр Усик (18-0, 13 КО) на прошлой неделе в Лондоне единогласным решением судей одолел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и защитил статус обязательного претендента на титул WBO, который принадлежит Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).
"Перспективы Александра в бою с Джошуа? Энтони гораздо опаснее Чисоры. Он значительно моложе, он быстрее и просто значительно сильнее Дерека.
Бой будет сверхсложным. Представьте, что так, как первые 2-3 раунда нашего Сашку бил Чисора, Джошуа будет бить все 12 раундов?
Но психологическая устойчивость у Усика на высоченном уровне. Его уверенности можно только позавидовать", - приводит слова Сиренко официальный сайт Федерации бокса Украины.
Ближайшие перспективы Александра Усика не прояснятся ранее 12 декабря, когда Энтони Джошуа проведет бой с Кубратом Пулевым.
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