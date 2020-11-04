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Вместо реванша с Ломаченко Лопес собрался в UFC
Американец удивляет
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) после сенсационной победы над Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) неожиданно заговорил о походе в UFC.
Лопес уже нашел себе достойного соперника по дебюту – американец в Instagram попросил босса UFC Дану Уайта организовать ему бой против Марлона Веры, который в последнем поединке остановил непобежденного Шона О’Мэлли.
Теофимо Лопес после победы над Василием Ломаченко дал понять украинцу, что не заинтересован в реванше. Со своими ближайшими планами американец еще не определился.
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