Вместо реванша с Ломаченко Лопес собрался в UFC

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) после сенсационной победы над Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) неожиданно заговорил о походе в UFC.

Лопес уже нашел себе достойного соперника по дебюту – американец в Instagram попросил босса UFC Дану Уайта организовать ему бой против Марлона Веры, который в последнем поединке остановил непобежденного Шона О’Мэлли.

Теофимо Лопес после победы над Василием Ломаченко дал понять украинцу, что не заинтересован в реванше. Со своими ближайшими планами американец еще не определился.