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Вместо реванша с Ломаченко Лопес собрался в UFC

Бокс
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Американец удивляет

Вместо реванша с Ломаченко Лопес собрался в UFC
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) после сенсационной победы над Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) неожиданно заговорил о походе в UFC.

Лопес уже нашел себе достойного соперника по дебюту – американец в Instagram попросил босса UFC Дану Уайта организовать ему бой против Марлона Веры, который в последнем поединке остановил непобежденного Шона О’Мэлли.

Теофимо Лопес после победы над Василием Ломаченко дал понять украинцу, что не заинтересован в реванше. Со своими ближайшими планами американец еще не определился.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Лопес в бою с Ломаченко сломал палец на ноге.

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В статье: UFC Теофимо Лопес
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