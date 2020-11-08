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Фьюри: Усика ждет хорошее будущее, он задержится в супертяжелом весе

Бокс
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Фьюри: Усика ждет хорошее будущее, он задержится в супертяжелом весе
UA-Футбол
Новина українською

Известный британский тренер Питер Фьюри поделился впечатлениями от боя украинского супертяжа Александра Усик (18-0, 13 КО) против Дерека Чисоры (32-10, 23 КО). Его слова цитирует BoxingUK:

"Я думаю, Усик способен войти непосредственно в ТОП не из-за того, что он может то или другое, а потому что стили делают бои. Вы видели, как Джошуа оступился с Руисом. Мы смотрели много боев, которые проходили не так, как ожидалось.

Но одно можно сказать с уверенностью: Усик выдержал все удары Чисоры. Ничего нельзя утверждать, и я могу ошибаться.

Может, Усик встретится с достойным супертяжеловесом, и этот соперник его пройдет. Но я в этом сомневаюсь. Я так не думаю. Поэтому я считаю, что его ждет хорошее будущее. Он задержится в супертяжелом весе" - сказал Питер.

Напомним, что ранее Девин Хэйни победил Юриоркиса Гамбоа и защитил титул чемпиона мира.

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В статье: Александр Усик
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