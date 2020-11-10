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Богачук в декабре проведет бой с обидчиком Хитрова

Бокс
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Богачук в декабре проведет бой с обидчиком Хитрова
Новина українською

Непобежденный украинский нокаутер в первом среднем весе Сергей Богачук (18-0, 18 КО) 3 декабря в Wild Card Boxing Gym в Лос-Анджелесе проведет бой с Брэндоном Адамсом (21-3, 13 КО), который в июне прошлого года единогласным решением судей проиграл чемпиону WBC в среднем весе Жермаллу Чарло.

Украинским фанатам бокса Адамс известен по бою с Евгением Хитровым – в октябре 2018 года американец огорчил боксера из Кривого Рога единогласным решением судей.

Богачук в последний раз выходил на ринг в сентябре, когда в Мексике на отказе прошел местного боксера Алехандро Давилу.

Сергей Богачук в рейтинге BoxRec занимает 25-е место среди боксеров первого среднего веса.

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В статье: Бокс Сергей Богачук
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