С чего все начиналось: 7 лет назад Усик дебютировал на профи-ринге. ВИДЕО

Дебют Александра Усика в профессионалах состоялся в ноябре 2013 года в Киеве в бою с Фелипе Ромеро. Тот поединок олимпийский чемпион Лондона выиграл техническим нокаутом в пятом раунде.

За 7 лет в профи Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и выиграл первый сезон Суперсерии. С 2019 года Александр перешел в супертяжелый дивизион, а в конце октября он в Лондоне единогласным решением судей прошел именитого британца Дерека Чисору и защитил статус обязательного претендента на титул WBO.