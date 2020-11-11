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Брутальный бокс: 14 лет назад Кличко одним ударом срубил Брока. ВИДЕО

Бокс
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Годовщина одного из самых ярких нокаутов в карьере знаменитого украинца

Брутальный бокс: 14 лет назад Кличко одним ударом срубил Брока. ВИДЕО
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Ровно 14 лет назад, 11 ноября 2006 года, Владимир Кличко в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден в 7-м раунде отправил в глубокий нокаут Кэлвина Брока, у которого на момент боя был безупречный послужной список – 29 побед в 29 боях. Кличко защитил титул IBF и прибрал к своим рукам вакантный пояс IBO.

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В статье: Владимир Кличко Бокс
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