Брутальный бокс: 14 лет назад Кличко одним ударом срубил Брока. ВИДЕО

Ровно 14 лет назад, 11 ноября 2006 года, Владимир Кличко в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден в 7-м раунде отправил в глубокий нокаут Кэлвина Брока, у которого на момент боя был безупречный послужной список – 29 побед в 29 боях. Кличко защитил титул IBF и прибрал к своим рукам вакантный пояс IBO.