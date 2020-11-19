Усик может выйти на бой с Джошуа раньше, чем Фьюри

Как известно, чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в 2021 году хочет драться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за все титулы в супертяжелом весе.

Фьюри должен был вернуться на ринг 5 декабря, однако на прошлой неделе стало известно, что первую защиту титула WBC Тайсон проведет не ранее февраля-марта, причем его соперником может стать Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО).

Джошуа не готов ждать, пока Фьюри проведет промежуточный бой перед их очной схваткой, а это значит, что теневым фаворитом на бой с Энтони становится обязательный претендент WBO Александр Усик (18-0, 13 КО), который отстоял свой статус после недавней победы над Дереком Чисорой (32-10, 23 КО).

"Мы не хотим ждать, пока у Фьюри будет еще один промежуточный бой. Он сказал всем, что будет драться 5 декабря, потом мы деремся с Пулевым 12 декабря, а потом встречаемся друг с другом. Не было речи о том, что он дерется в марте, а потом мы смотрим, что произойдет.

Единственный бой Джошуа, который он хочет в случае победы над Пулевым, - это бой с Фьюри", - цитирует Boxing News 24 промоутера Джошуа Эдди Хирна.