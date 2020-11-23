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Украинские боксеры завоевали 15 медалей на молодежном чемпионате Европы

Бокс
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Украинские боксеры завоевали 15 медалей на молодежном чемпионате Европы
Новина українською

Украинские боксеры на молодежном континентальном турнире в Черногории с 11 по 22 ноября завоевали 15 медалей и заняли второе место в командном зачете, сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины.

Всего в Черногории выступали 175 спортсменов из 22 стран Европы.

Все медали украинцев на молодежном чемпионате Европы:

Золото: Илья Тогобицкий (до 75 кг), Никита Горбатенко (до 91 кг), Юрий Захареев (до 69 кг).

Серебро: Роман Литвинов (до 52 кг), Василий Ткачук (свыше 91 кг), Марина Стойко (до 64 кг), Анна Сезько (до 69 кг), Яна Тараненко (до 81 кг)

Бронза: Даниил Дрыжак (до 49 кг), Геннадий Масленников (до 60 кг), Бозорбой Матякубов (до 64 кг), Денис Салабай (до 81 кг), Екатерина Бондарчук (до 54 кг), Раиса Пискун (до 75 кг), Виктория Левчук (свыше 81 кг).

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