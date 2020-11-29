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Тайсон - Джонс: Комментарии обоих бойцов после поединка
Комментарии боксеров
Легенды мирового бокса Майк Тайсон и Рой Джонс прокомментировали
"Я не согласен с решением судей. Я победил Тайсона.
Конечно, я почувствовал удары, особенно по корпусу, но я был лучше", - сказал Джонс после боя.
Майк Тайсон так прокомментировал решение судей:
"Я думаю, что победил Джонса, но я согласен и на ничью. Почему?
Потому что я развлек публику, публика была счастлива это увидеть", - сказал он.
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
29.11.2020 в 10:14
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