  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон - Джонс: Комментарии обоих бойцов после поединка
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон - Джонс: Комментарии обоих бойцов после поединка

Бокс
(1 голосов)

Комментарии боксеров

Тайсон - Джонс: Комментарии обоих бойцов после поединка
UA-Футбол
Новина українською

Легенды мирового бокса Майк Тайсон и Рой Джонс прокомментировали результат своего боя и рассказали, согласны ли они с вердиктом судей. Их слова цитирует BT Sport Boxing:

"Я не согласен с решением судей. Я победил Тайсона.

Конечно, я почувствовал удары, особенно по корпусу, но я был лучше", - сказал Джонс после боя.

Майк Тайсон так прокомментировал решение судей:

"Я думаю, что победил Джонса, но я согласен и на ничью. Почему?

Потому что я развлек публику, публика была счастлива это увидеть", - сказал он.

Видео-обзор лучших моментов боя

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
29.11.2020 в 10:14
Молодцы деды, попинали друг друга за кучу денег и народ развлекли !
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...