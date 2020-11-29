Тайсон - Джонс: Комментарии обоих бойцов после поединка

Легенды мирового бокса Майк Тайсон и Рой Джонс прокомментировали результат своего боя и рассказали, согласны ли они с вердиктом судей. Их слова цитирует BT Sport Boxing:

"Я не согласен с решением судей. Я победил Тайсона.

Конечно, я почувствовал удары, особенно по корпусу, но я был лучше", - сказал Джонс после боя.

Майк Тайсон так прокомментировал решение судей:

"Я думаю, что победил Джонса, но я согласен и на ничью. Почему?

Потому что я развлек публику, публика была счастлива это увидеть", - сказал он.