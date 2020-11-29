Президент UFC: Я был очень впечатлен тем, как выглядел Тайсон

Президент UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от боя Тайсон - Джонс. Его слова цитирует ESPN:

"Я не хотел говорить негативных вещей, поскольку я люблю Тайсона, и он мой хороший друг. Я был весь на нервах. Ему 54 года. Время не победить. Мы все вынуждены склоняться перед временем, и единственная вещь, о которой я реально беспокоился по Майку, это то, что в таком возрасте он дерется в спорте молодых. Но, учитывая все вышесказанное - сегодня вечером он выглядел впечатляюще.

Я был очень впечатлен тем, как он выглядел. Тот же Рой, который за прошедшее время был активнее, чем Тайсон, на самом деле устал сильнее Майка, что было шоком для меня. Я рад за него. Надеюсь, что они заработали миллионы долларов, и этот бой превысил мои ожидания" - сказал он.