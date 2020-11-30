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Майк Тайсон проведет ещё один выставочный бой
Об этом рассказал сам боксер
Легендарный американский боксёр Майк Тайсон сказал, что как минимум ещё один раз выйдет на ринг. В минувшие выходные 54-летний Тайсон сразился с другой легендой бокса 51-летним Роем Джонсом, бой завершился вничью.
"Рад, что меня не нокаутировали. В следующем бою я буду лучше. Я всё мог бы сделать лучше. Если будет на то воля божья, я лучше выступлю в следующем бою", — приводит слова Тайсона BoxingScene.
Напомним, поединок Тайсона и Джонса проходил по особому регламенту: восемь раундов по две минуты. Боксёры провели на ринге все восемь раундов и остались недовольны решением судей. Тайсон, уверенный, что победа должна была достаться ему, со скандалом покинул ринг по окончании боя. После этого он заявил, что категорически не согласен с объявленным результатом.
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