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Экс-чемпион мира в 52 года хочет "надрать зад" ютуберу
Антонио Тарвер (31-6-1, 22 КО) рвется в ринг
На прошлой неделе в андеркарде выставочного поединка между Майком Тайсоном и Роем Джонсом звезда НБА Нэйт Робинсон провалился в дебютном бою на ринге, проиграв нокаутом популярном блогеру YouTube Джейку Полу.
Тарвер, который на пике карьеры выиграл у Джонса два из трех боев, хочет отомстить за Робинсона.
"Я реально хочу надрать задницу Джейка Пола за то, что он сделал с Нэйтом Робинсоном, и избавить бокс от этих клоунов раз и навсегда.
Он дрался с абсолютным новичком, так что бой против меня не должен стать проблемой", - сказал Тарвер.
Антонио Тарвер завершил карьеру летом 2015 года после ничейного боя против Стива Каннингема. Американец, несмотря на шесть поражений, ни разу не проигрывал нокаутом.
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