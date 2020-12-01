Экс-чемпион мира в 52 года хочет "надрать зад" ютуберу

На прошлой неделе в андеркарде выставочного поединка между Майком Тайсоном и Роем Джонсом звезда НБА Нэйт Робинсон провалился в дебютном бою на ринге, проиграв нокаутом популярном блогеру YouTube Джейку Полу.

Тарвер, который на пике карьеры выиграл у Джонса два из трех боев, хочет отомстить за Робинсона.

"Я реально хочу надрать задницу Джейка Пола за то, что он сделал с Нэйтом Робинсоном, и избавить бокс от этих клоунов раз и навсегда.

Он дрался с абсолютным новичком, так что бой против меня не должен стать проблемой", - сказал Тарвер.

Антонио Тарвер завершил карьеру летом 2015 года после ничейного боя против Стива Каннингема. Американец, несмотря на шесть поражений, ни разу не проигрывал нокаутом.