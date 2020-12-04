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Кремлев: Гассиев вынесет Усика жестким нокаутом

Бокс
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Никакого уважения к украинцу

Кремлев: Гассиев вынесет Усика жестким нокаутом
Новина українською

Первая дуэль Александра Усика (17-0, 13 КО) и Мурата Гассиева (27-1, 20 КО) состоялась в июле 2018 года в финале Суперсерии – украинец выиграл бой единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев периодически отмечается громкими комментариями с требованием реванша.

"Я уверен, что Гассиев может стать абсолютным чемпионом мира. Но я все равно хочу увидеть реванш Гассиев-Усик. Для меня это принцип, чтобы убедиться. А я убежден, если такой бой будет, то Мурат вынесет Усика, будет жесткий нокаут!", - сказал Кремлев.

Усик и Гассиев сейчас находятся на разном уровне супертяжелого веса. Александр в 2021 году может провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа, а Мурат всего несколько недель назад провел первый бой в хэвивейте.

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В статье: Александр Усик Мурат Гассиев
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Источник:
ТАСС

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