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Кремлев: Гассиев вынесет Усика жестким нокаутом
Никакого уважения к украинцу
Первая дуэль Александра Усика (17-0, 13 КО) и Мурата Гассиева (27-1, 20 КО) состоялась в июле 2018 года в финале Суперсерии – украинец выиграл бой единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев периодически отмечается громкими комментариями с требованием реванша.
"Я уверен, что Гассиев может стать абсолютным чемпионом мира. Но я все равно хочу увидеть реванш Гассиев-Усик. Для меня это принцип, чтобы убедиться. А я убежден, если такой бой будет, то Мурат вынесет Усика, будет жесткий нокаут!", - сказал Кремлев.
Усик и Гассиев сейчас находятся на разном уровне супертяжелого веса. Александр в 2021 году может провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа, а Мурат всего несколько недель назад провел первый бой в хэвивейте.
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