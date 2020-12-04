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Майк Тайсон: Многие не понимают, что габариты и стиль - не самые важные вещи в ринге

Бокс
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Майк рассказал секрет успеха

Майк Тайсон: Многие не понимают, что габариты и стиль - не самые важные вещи в ринге
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон рассказал, что помогает побеждать ему. По словам "Железного Майка", на пике своей карьеры он считал себя непобедимым.

"Многие не понимают, что габариты и стиль - не самые важные вещи в ринге. Главное - дух бойца, который ведет к победе. Чемпионом человека делает решимость, воля к победе и желание.

На своем пике я считал, что являюсь величайшим бойцом со времен Ахилесса, "Искусства войны", рождения Бога, с начала всего. Я был непобедимым. И если другие бойцы не думали таким же образом, тогда у них возникали проблемы", - сказал Майк Тайсон изданию The Ring.

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В статье: Майк Тайсон
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Источник:
fightnews

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