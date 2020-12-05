Боб Арум: Мы были бы счастливы подписать Усика

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум прокомментировал возможность подписания украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО). Его слова приводит Betway Insider:

"Мы были бы счастливы подписать его. Я подружился с ним, он очень веселый, обаятельный парень. Я достаточно хорошо его знаю из-за ситуации с Ломаченко. Top Rank с удовольствием станет его промоутером, если не будет никаких препятствий. Усик - отличный боксер и спортсмен, но кроме того, он еще и замечательный, очень умный и веселый человек.

Усик не выходил на нас, но у него тот же менеджер, что и у Ломаченко - Эгис Климас. Эгис бы связался со мной, если бы у нас была возможность выйти на Усика. Поэтому от Эгиса зависит, свяжется ли он со мной - у нас прекрасные отношения" - сказал он.

Напомним, что ранее Усик выразил недовольство сотрудничеством с К2 Promotion и лично с Александром Красюком.