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Боб Арум: Мы были бы счастливы подписать Усика

Бокс
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Возможно это произойдет совсем скоро

Боб Арум: Мы были бы счастливы подписать Усика
UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум прокомментировал возможность подписания украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО). Его слова приводит Betway Insider:

"Мы были бы счастливы подписать его. Я подружился с ним, он очень веселый, обаятельный парень. Я достаточно хорошо его знаю из-за ситуации с Ломаченко. Top Rank с удовольствием станет его промоутером, если не будет никаких препятствий. Усик - отличный боксер и спортсмен, но кроме того, он еще и замечательный, очень умный и веселый человек.

Усик не выходил на нас, но у него тот же менеджер, что и у Ломаченко - Эгис Климас. Эгис бы связался со мной, если бы у нас была возможность выйти на Усика. Поэтому от Эгиса зависит, свяжется ли он со мной - у нас прекрасные отношения" - сказал он.

Напомним, что ранее Усик выразил недовольство сотрудничеством с К2 Promotion и лично с Александром Красюком.

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В статье: Александр Усик Боб Арум
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