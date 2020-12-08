Пулев: После Джошуа подерусь с Фьюри

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев поделился ожиданиями от поединка с Энтони Джошуа, с которым он встретится 12 декабря.

"Мы видели много ошибок в исполнении Энтони. Много плохого. Думаю, что эти ошибки и эти плохие стороны остались при нём. Самое важное то, как в субботу выступлю я. Когда я в форме, то дерусь хорошо. Сейчас я чувствую себя отлично, сильным, здоровым и мощным. Во мне много энергии. После победы буду очень счастлив. Думаю, после Джошуа подерусь с Фьюри, это будет здорово. Не верю, что Джошуа и Пулев встретятся, потому что я одержу победу над Энтони. Думаю, миру нужен такой чемпион, как я. Я иду за титулом", — приводит слова Пулева BoxingScene.

Встреча Пулева и Джошуа состоится в Лондоне. На кону будут стоять пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, которыми владеет Энтони.