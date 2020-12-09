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"Уснул" прямо на ринге: 8 лет назад Пакьяо оказался в жестоком нокауте. ВИДЕО
Классика бокса
Ровно 8 лет назад Мэнни Пакьяо и Хуан Мануэль Маркес провели четвертый и последний бой своего сумасшедшего противостояния, которое длилось с 2004 по 2012 года.
Пакьяо вел на судейских записках, но в концовке шестого раунда Маркес поймал филиппинца на чудовищный встречный удар. Мэнни упал лицом на ринг – судья даже не стал отсчитывать нокдаун.
Маркес – последний боксер, которому удалось нокаутировать Пакьяо.
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