"Уснул" прямо на ринге: 8 лет назад Пакьяо оказался в жестоком нокауте. ВИДЕО

Ровно 8 лет назад Мэнни Пакьяо и Хуан Мануэль Маркес провели четвертый и последний бой своего сумасшедшего противостояния, которое длилось с 2004 по 2012 года.

Пакьяо вел на судейских записках, но в концовке шестого раунда Маркес поймал филиппинца на чудовищный встречный удар. Мэнни упал лицом на ринг – судья даже не стал отсчитывать нокдаун.

Маркес – последний боксер, которому удалось нокаутировать Пакьяо.