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Ломаченко: Я не проиграл бой с Лопесом

Бокс
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Первое интервью Василия после громкого фиаско

Ломаченко: Я не проиграл бой с Лопесом
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Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).

Ломаченко инертно провел первую половину боя, выбросив за стартовые 7 раундов считанное количество ударов. Тем не менее, Василий категорически не согласен с итоговым счетом судей.

"Я считаю, что как раз-таки последние шесть раундов были без вопросов. Если мы сравним его первые шесть раундов, сколько он нанес урона мне, и вторую половину, тот урон, который нанес я, то я считаю, что это были разные вещи. Это были разные две половины.

После боя с сказал, что мне кажется, что я не проиграл поединок. И сегодня я это говорю: я не проиграл этот поединок", - заявил Ломаченко в интервью своему каналу на YouTube.

Ломаченко планирует остаться в легком весе и добиваться реванша с Лопесом. Следующий бой Василия состоится не ранее марта-апреля 2021 года.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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