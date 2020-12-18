Ломаченко: Да, я сказал, что завершу карьеру, если бой с Лопесом перенесут

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).

После боя выяснилось, что украинец дрался с травмированным плечом. Позже появилась информация, что отец и тренер Ломаченко предлагал Василию отложить бой с Лопесом, однако тот пригрозил уходом из бокса.

"Пусть каждый поставит себя на мое место. У тебя есть шанс сегодня, и ты не знаешь, что произойдет завтра в мире. Вдруг пандемия так разойдется, что это продлится еще год-полтора. Никто не знает, что будет дальше. Плюс очень многое было поставлено на кон, очень многое было сказано со стороны Лопеса.

МРТ толком большой проблемы не показала. Был такой диагноз, как бурсит. Он и дает боль. От него нужно было делать уколы, но когда их сделали, то не становилось легче. Сделал укол – у тебя на неделю вылетели спарринги.

В один момент отец сказал, что давай перенесем бой. Я сказал, что все будет нормально. Я верил в свою победу, и я верил, что травма не помешает.

Если делаем перенос боя, то я шесть недель лечусь. Через шесть недель опять объявляют о карантине. Лопес проводит какой-то поединок и теряет пояс. И что дальше делать?

Мне было принципиально стать абсолютным чемпионом в данный момент. Если бы мы перенесли поединок, то я не знаю, смогли бы мы организовать его снова. Я верил, что могу выиграть. Это не было недооценкой. Я понимал, что я на своих морально-волевых качествах, на характере буду вытягивать этот поединок.

Это правда, что я сказал отцу, что лучше закончу карьеру, чем перенесу бой. Скорее всего, это было эмоционально. Это были те слова, которые дали понять, что я не хочу отменять или переносить поединок", - сказал Ломаченко в интервью своему YouTube-каналу.